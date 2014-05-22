Майбутнього алкоголіка можна визначити по групі з 11 генів, йдеться в статті американських вчених, опублікованій в науковому журналі Translational Psychiatr, пише Газета.ру.

До такого висновку вони прийшли в рамках дослідження, в якому взяли участь чоловіки і жінки з Європи, Азії та Північної Америки. Деякі з них були різною мірою питущими, інші - вели безалкогольний спосіб життя.

У ході дослідження вчені виділили 11 груп генів і 66 їх варіацій, так або інакше пов'язаних з підвищеною небезпекою перетворення людини в алкоголіка.

Свої здогадки дослідники підтвердили на мишах, яких вони примусово зробили алкоголіками.