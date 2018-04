Чим корисна середземноморська дієта

Як виявилося, поєднання ненасичених жирів з багатими нітритами і нітратами овочами, наприклад, оливкової олії і салату-латуку, здатне знижувати артеріальний тиск завдяки утворенню нітрокислот, які пригнічують патологічні процеси в організмі. Результати дослідження опубліковані в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Середземноморська дієта багата на ненасичені жири, які містяться в оливковій олії, горіхах, рибі, авокадо, а також нітритами і нітратами овочів (наприклад, шпинат, селера, морква). Коли ці дві категорії продуктів вживаються одночасно, в ході реакції між ненасиченими жирами і сполуками азоту утворюються нітрокислоти жирного ряду.

Вчені з Королівського коледжу Лондона вирішили вивчити на мишах, яким чином нітрокислоти сприяють зниженню артеріального тиску.

Таким чином, вчені прийшли до висновку, що захисний ефект середземноморської дієти, яка включає в себе ненасичені жири і нітрити (або нітрати), пов'язаний з утворенням в процесі травлення нітрокислот жирного ряду, які пригнічують діяльність розчинної эпоксидгидролази і сприяють тим самим зниженню артеріального тиску.

«Результати нашого дослідження допомагають пояснити, чому середземноморська дієта з додаванням оливкової олії першого холодного віджиму (extra virgin) або горіхів може знизити частоту таких серцево-судинних захворювань, як інсульт, серцева недостатність та інфаркт міокарда», -зазначив один з авторів роботи, професор Філіп Ітонейт (Philip Eatonat).

med2.ru