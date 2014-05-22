У Південному Судані стрімко поширюється холера - ЮНІСЕФ

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) повідомив про стрімке поширення холери в Південному Судані, пише itar-tass.com. За даними організації зі штаб-квартирою в Женеві, випадки захворювання, спалах якого минулої п'ятниці був офіційно оголошений у столиці країни Джубі, зафіксовані у ще двох штатах - Верхній Ніл і Джонглій.

Ситуація в країні, де близько 1 млн людей залишили свої будинки через етнічний конфлікт, посилюється низьким рівнем санітарії в переповнених місцях скупчення вимушених переселенців і початком сезону дощів.

За даними ЮНІСЕФ, з кінця минулого тижня "число пацієнтів щодня збільшується в два рази". Як раніше повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я, на даний момент від спалаху холери в Джубі загинули 9 осіб, 138 інфіковані. При цьому в минулий вівторок кількість підозрілих випадків становила не більше двох десятків.

ЮНІСЕФ вказує на те, що з січня "попереджав про небезпеку холери через надзвичайну перенаселеність таборів (для внутрішньо переміщених осіб)". Близько 80 тис. осіб знайшли притулок на базах ООН в Південному Судані, санітарні умови на яких залишають бажати кращого.

Так, на базі всесвітньої організації у північному місті Бентіу, де знайшли прихисток десятки тисяч осіб, в квітні кожен з них отримував в день лише 1 л води, а один туалет припадав на 350 осіб.

За інформацією ВООЗ, одна з небезпек холери, від якої в рік в світі гине від 100 тис. до 120 тис. чоловік, полягає в її короткому інкубаційному періоді - від двох годин до п'яти днів. Це посилює потенційно вибуховий характер спалахів хвороби. Особливо великому ризику піддаються люди з низьким імунітетом, зокрема, діти, що страждають від нестачі харчування.

Ще у квітні ЮНІСЕФ повідомляв про те, що "близько 50 тис. дітей у віці до п'яти років можуть померти у разі, якщо охоплення програм по боротьбі з недоїданням не буде збільшено".