У США створили бездротовий кардіостимулятор розміром з рисове зерно

Електростимулятор отримує необхідну енергію «з повітря» за допомогою спеціально розробленого зарядного пристрою, що випускає електромагнітні хвилі певної довжини, які долають тканини тіла і вловлюються антеною імплантату, пише medportal.ru. Результати дослідження опубліковані у журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Як правило, тканини організму відбивають або поглинають електромагнітні хвилі, які могли б передавати електрику невеликим електронним пристроям всередині тіла. Тим не менш, групі вчених з Стенфордського університету вдалося знайти таку довжину хвилі, яка легко долає тканини тіла і вловлюється імплантованим стимулятором.

За словами дослідників, це випромінювання нешкідливо в тих кількостях, які необхідні для підтримки роботи пристрою. Цей підхід дозволяє повністю позбутися акумулятора або батарейки і значно зменшити розміри електростимулятора. В майбутньому такий пристрій може стати повноцінною заміною дорогому медикаментозного лікування або громіздким імплантатів.

Зарядний пристрій, розроблений стенфордськими вченими, генерує хвилі «середнього поля», які передаються «повітрям», змінюють свої характеристики в тілі людини і успішно досягають імплантованого пристрою. Дослідження, проведені на кроликах і свиней, експериментально підтвердили дієвість такої бездротової передачі «середнього поля».

Як вважають автори розробки, отримані ними дані внесуть серйозний внесок у розвиток області імплантованих медичних електростимуляторів і мікросхем, оскільки існуючі на сьогоднішній день аналоги вимагають періодичної заміни батарей або зарядки від мережі.