Фолієва кислота може впливати на розвиток астми у дитини

Фолієва кислота виступає одним з джерел метилу - поживних речовин, що беруть участь у біохімічному процесі під назвою метилювання, в якому хімічні речовини зв'язуються з білками, ДНК та іншими молекулами. Цей процес забезпечує ряд важливих функцій організму. Раніше було показано, що джерела метилу можуть сприяти розвитку ряду захворювань, у тому числі серцево-судинних і онкологічних.

В результаті дослідження 1052 пар матерів і дітей вчені виявили, що вживання в їжу в перший триместр вагітності холіну, бетаїну, а також вітамінів В2, В6 та В12, багаті фолієвою кислотою підвищує ризик розвитку астми у майбутньої дитини. Так, з 1052 дітей у 219 (20,8%) у віці 7 років було діагностовано це захворювання.

З інших вивчених факторів - віку, індексу маси тіла, наявності астми у матері, освіти та доходу сім'ї, маси тіла при народженні, статі, етнічної приналежності дитини, тривалості грудного вигодовування і впливу тютюнового диму - з низькою поширеністю астми виявився пов'язаний тільки фактор помірного вживання вітаміну В12 і холіну матір'ю.

Вчені припускають, що зниження вживання фолієвої кислоти під час вагітності може зменшити ризик розвитку астми у майбутньої дитини, однак зазначають, що отримані дані потребують перевірки.

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