Фізична активність може допомогти у боротьбі з діабетом

Гестаційний цукровий діабет - досить часте ускладнення, з якими стикаються вагітні жінки. Іноді вони минають після пологів. Однак у багатьох жінок гестаційний діабет переростає у діабет другого типу. Згідно зі статистикою, приблизно третина жінок репродуктивного віку з діабетом 2-го типу, спочатку мала гестаційний діабет.

Рівень цукру можна контролювати за рахунок фізичної активності, зниження ваги і здорового способу життя. За словами вчених, дотримання цього режиму дозволить уникнути діабету 2-го типу. Фахівці простежили за 4554 жінками з гестаційним діабетом. У 635 з них згодом розвинувся діабет 2-го типу. Причому, кожне збільшення фізичної активності помірної інтенсивності на 100 хвилин на тиждень або на 50 хвилин високої інтенсивності знижувало ризик діабету 2-го типу на 9%.

В цілому жінки, які збільшили показники фізичної активності помірної інтенсивності на 150 хвилин на тиждень або на 75 хвилин високої інтенсивності, мали ризик діабету 2-го типу, зменшений на 47%. При цьому час, проведений перед телевізором, був безпосередньо пов'язаний з підвищенням ризику діабету 2-го типу.

Меддэйли