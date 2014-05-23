Здатність відчувати біль впливає на тривалість життя

Вчені зацікавилися больовим рецептором TRPV1. Даний рецептор, як відомо, активується капсаїцином, який дає гостроту перцю чилі. Якщо рецептор постійно активований, в кінцевому рахунку, він відімре. А раціон, багатий на капсаїцин знижує ризик розвитку діабету і метаболічних розладів.

Вчені вивели мишей, у яких не було цього рецептора. Це дозволило збільшити тривалість життя тварин приблизно на 14% без будь-яких негативних наслідків. Плюс, у гризунів прискорився метаболізм і покращилося вироблення інсуліну. TRPV1 можна знайти в нервових волокнах, які контактують з підшлунковою. І він стимулює вироблення різних речовин.

Коли рецептор працює нормально, він провокує виділення нейропептіда CGRP, який, насправді, блокує секрецію інсуліну. У свою чергу, блокування CGRP викликає такий же ефект, що і блокування TRPV1. В молодості у людей знижена концентрація CGRP. Але по мірі старіння рівень нейропептида починає підвищуватися. А ось у виведених гризунів рівень залишався на низькій позначці незалежно від віку.

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