Техаські інженери створили найшвидший у світі наномотор

Як наголошується на сайті Science Daily, створення наномотора є важливим кроком на шляху розвитку мініатюрних машин, які потенційно можуть бути використані в медицині: в організмі людини, вони могли б контролювати рівень інсуліну у хворих на цукровий діабет і лікувати ракові клітини, не завдаючи шкоди здоровим, пишуть Новини Ізраїлю.

Складений з трьох частин, наномотор розміром 1 мікрометр в лабораторних тестах показав хороші показники рушійної сили при переміщенні рідини, що дуже важливо для майбутніх досліджень: мотор, поміщений всередину клітини людини, зможе безперервно обертатися протягом 15 годин зі швидкістю двигуна реактивного літака - 18.000 оборотів в хвилину.

На думку дослідників школи Кокрелл, незабаром їх розробка може послужити основою для нової технології контрольованого постачання ліків у живі клітини. Вченим за допомогою обертання вперше вдалося визначити і проконтролювати швидкість вивільнення молекул ліків, поміщених у наномотор, що дозволить в подальшому задавати необхідну дозу препарату для кожного окремого випадку.

Розробники планують перевірити мотор на живих клітинах і інтегрувати в наноелектромеханічні пристрої нові механічні елементи.