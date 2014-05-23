Французькі дослідники підтвердили умовну канцерогенність мобільних телефонів

Дослідження французьких вчених з Університету Бордо Сегален підтвердило умовну канцерогенність мобільних телефонів в разі інтенсивного використання. При цьому для людей, що помірно експлуатують дані пристрої, канцерогенний фактор мобільного зв'язку мінімальний, стверджують вчені, пише" Ремедіум.

У новій роботі група дослідників використала дані 500 пацієнтів з пухлинами мозку (253 випадків гліоми і 194 менінгіоми) з чотирьох регіонів Франції, а також 892 здорових добровольців, які проживають в тій же місцевості. Інформація про інтенсивність використання мобільного зв'язку збиралася за допомогою детального опитувальника в особистій бесіді з учасниками дослідження. Зокрема, задавалися питання про моделі апарату, тривалості використання, тривалості телефонних розмов на місяць. Учасникам пропонувалося згадати про характер користування мобільним телефоном протягом 10 років або більше.

Виявилося, що у звичайних користувачів, які вдавалися до послуг мобільного зв'язку приблизно один раз на тиждень, і тих, хто ніколи не користувався стільниковими телефонами, ризики розвитку пухлин головного мозку практично був однаковим - відносний ризик становив 1,24 і 0,90 відповідно. Водночас, у людей, які наговорили по мобільному пристрою за все життя більше 896 годин, ймовірність розвитку пухлини була в два рази вище (відносний ризик розвитку гліоми 2,89, менінгіоми - 2,57), ніж у тих, що говорив по телефону менше зазначеного часу.

Автори роботи зазначили необхідність проведення більш масштабних досліджень.