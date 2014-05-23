У дітей все частіше реєструються високі показники холестерину

В одному з найбільших на сьогодні досліджень амбулаторних відвідувань педіатричних клінік, вчені вивчили історії 12712 дітей, які пройшли скринінг рівня холестерину в ході звичайного медичного обстеження в клініках Техаської асоціації педіатричних клінік - найбільшої первинної педіатричної мережі в країні. З них у 4709 - 30% - виявлено прикордонний або підвищений рівень загального холестерину, за нормативами, визначеними Національною освітньою програмою.

На думку Томаса Siri (Thomas Seery), дитячого кардіолога Техаської дитячої лікарні, доцента кафедри педіатрії Медичного Коледжу Бейлора, величезна кількість дітей з аномальним ліпідним профілем ще раз доводить, що ця група потребує лікарської уваги, до того ж, у цьому віці медичне втручання, здатне принести користь. Однак для того, щоб втрутитися, необхідно діагностувати проблему.

Хоча у дітей серцево-судинні захворювання зустрічаються рідко, наявність в дитинстві визначених факторів ризику може збільшити ризик розвитку серцевих захворювань, у дорослому віці. Попередні дослідження показали, що атеросклероз - ущільнення і звуження артерій - може починатися в дитинстві.

Відомо, що високий рівень холестерину і його кумулятивний вплив пов'язані з розвитком і тяжкістю атеросклерозу. Визначивши рівень холестерину у дитини і вживши заходів для його зниження можливо позитивно вплинути на зміни судин і знизити ймовірність захворювань у майбутньому. Доктор Siri вважає, що це особливо важливо в умовах епідемії ожиріння, яка проявляється збільшенням популяції дітей з дисліпідемією і аномальною кількістю холестерину або жирів у крові.

Доктор Сирії наголосив, що першочерговим терапією для дітей з аномальними рівнями холестерину будуть здорове харчування і повсякденна фізична активність.

Усім дітям необхідно визначення рівня холестерину у проміжок між 9 і 11 роками, - хоча б для того, щоб дати можливість лікарям і батькам обговорити з дітьми важливості здорового способу життя для здоров'я серця і судин.

remedium.ru