Червоне вино запобігає появі карієсу

Червоне вино і виноградні кісточки можуть запобігти появі карієсу, показало дослідження. Це відкриття, можливо, подарує нові натуральні засоби профілактики хвороб зубів, відзначає Meddaily.ru з посиланням на HNGN. Така комбінація, на відміну від ліків, не викликає побічних ефектів.

Секрет криється в поліфенолах, що містяться в екстракті кісточок і у вині. Вони сповільнюють ріст бактерій. Це довели лабораторні експерименти. Вчені вирощували бактерії, що викликають проблеми з зубами, а потім вимочували їх біоплівки протягом кількох хвилин у різних розчинах, включаючи звичайне червоне вино, безалкогольне вино, вино з екстрактом кісточок, воду і 12%-й розчин спирту. Краще всього працювало червоне вино з або без алкоголю, як і вино з екстрактом кісточок.

Карієс - одне з найпоширеніших проблем у світі. Приблизно 60-90% населення Землі страждають від карієсу, хвороб пародонту і втрати зубів.