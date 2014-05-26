У США схвалено перший генетичний тест для визначення сумісності крові

Адміністрація з контролю за продуктами і ліками США (FDA) зареєструвала перший генетичний тест для визначення сумісності донорської крові. Згідно з інформацією на сайті регуляторного органу, Molecular BeadChip Test може використовуватися на території США для з'ясування антигенного профілю еритроцитів.

На поверхні мембрани еритроцитів розташовано безліч специфічних антигенів, крім відомої системи ABO, що визначають групу крові. Ці антигени можуть спровокувати реакцію імунної системи на донорську кров, яка може призвести до тяжких наслідків для пацієнта. Запобігти цьому можна, якщо при підготовці до процедури вибирати донорську кров максимально сумісну з організмом реципієнта.

Новий Molecular BeadChip Test дозволяє інакше визначити антигенний профіль еритроцитів, при цьому її точність вища, ніж у стандартних тестів. Розробка визначає гени, що регулюють експресію 36 антигенів, присутніх на поверхні еритроцитів.

Порівняння Molecular BeadChip Test зі стандартними серологічними дослідження і секвенированием ДНК довели його точність. Інноваційний тест проводиться американською компанією BioArray Solutions.

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