Чи покращує морозиво настрій людини

Поїдання морозива не може поліпшити настрій людини, заявили американські вчені в ході доповіді на щорічних зборах Американської асоціації психологічних наук. Це не залежить від того, чи подобаються людині інші продукти, пише Газета.ру.

До такого висновку вчені дійшли в ході дослідження, в рамках якого спробували з'ясувати, чи може змінити настрій людини улюблена їжа. Для цього дослідники протягом декількох днів стежили за настроєм добровольців, які взяли участь у дослідженні і погодилися вживати продукти, які їм подобаються, залежно від власного настрою.

Зокрема, вченим вдалося встановити, що жоден з продуктів істотно настрій не змінює - будь він жирним і калорійним чи ні.

Таким чином, жоден з продуктів не здатний змінити настрій людини всупереч міфам.