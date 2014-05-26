У чому секрет середземноморського раціону

Статистичні дані вказують на користь раціону середземноморського типу: серцевий напад рідше наздоганяє людей, чия дієта багата рибою, горіхами, свіжими овочами та фруктами. У новому дослідженні вчені пояснили, як саме досягається корисний ефект, пише Здоров'я.

Вся справа в поєднанні риби і овочів. «Коли ви їсте оливки, горіхи, жирну рибу разом з овочами, наприклад, зеленим салатом і буряком, то ненасичені жирні кислоти з риби та нітрати або нітрити з овочів формують разом нітровані жирні кислоти», - пояснив Філіп Ітон, фахівець з біохімії серцево-судинної системи Лондонського Королівського Коледжу. Нітровані кислоти діють в організмі дуже вибірково, зовсім як високотехнологічні ліки - вони блокують спеціальний фермент, що призводить до зниження артеріального тиску.

Для того, щоб підтвердити ці дані, вчені створили мишей зі зміненим геном фермента, що впливає на тиск. Модифікований фермент не сприймав сигнали, що надходять від нітрованих жирних кислот. Штучний аналог нітрованих кислот з середземноморської дієти допомагав знизити тиск всім мишам, крім цієї групи. Те ж саме відбулося і коли мишей перевели зі звичайного корму на середземноморську дієту: миші, у яких гіпертонія була викликана різними причинами, вилікувалися, але не ті, у яких був змінений 1 фермент.