Ідеальна дієта для сердечників, що худнуть

"Еко-дієта Аткінса" принципово відрізняється від звичайної дієти з низьким вмістом вуглеводів. Це стовідсотково вегетаріанська дієта, яка забороняє прийом білків тваринного походження, що дозволяє жорстко контролювати холестерин, розповідає Meddaily.ru з посиланням на Yotta Fire. Згідно запропонованого режиму харчування, 31% від загального обсягу калорій надходить з білка, 26% - з вуглеводів і 43% - з жирів. Причому, основне джерело жирів - рослинна олія без холестерину.

За словами доктора Девіда, автора дієти, експерта з харчування Госпіталю Святого Михайла і професора Університету Торонто, подібний раціон дозволяє вбити одним пострілом двох зайців. Тобто людина не тільки знижує вагу, але і захищає своє серце завдяки малій концентрації холестерину. Тут ми бачимо тільки "плюси" від вегетаріанського і низьковуглеводного раціонів.

Дієту випробували протягом 6 місяців. 23 здорових добровольці могли вибрати з запропонованих раціонів. Також була можливість зміни раціону. В цілому на період дослідження обсяг споживання калорій знижувався на 40% від звичного. До кінця експерименту виявилося, що добровольці, що сиділи на "Еко-дієті", знизили рівень холестерину на 10% у порівнянні з добровольцями, які обрали високовуглеводну і низкожирову дієти.