Звичайну їжу можна замінити поживним напоєм

Підприємець Роб Райнхарт вважає, що на приготування їжі не повинно йти багато часу. Тому він створив поживний напій, пише Meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. За словами творця напою, в продукті можна знайти всі необхідні поживні речовини. Тобто це повноцінна заміна справжніх продуктів харчування.

Покупцям пропонується не готовий напій, а набір. Набір складається з порошка і олії. Потрібно змішати ці два елементи, з'єднавши з водою. Так вийде напій у 2000 калорій. В ньому вже будуть корисні жири (отримані з ріпакової олії), вуглеводи (з харчової добавки - мальтодекстрину - і вівсяного борошна) і білок (з рису). Ще сюди додані вітаміни і мінеральні речовини. Як зазначає творець напою, продукт має приємний смак. Це "рідке паливо" для організму. Однак лікарі не згодні з цим.

Ешлі Блекшо, професор Університету Королеви Марії підкреслює: в напої немає фітохімічних сполук і, здавалося б, незначних речовин. Яскравий приклад-лікопін з томатів, що знижує ризик раку простати. І таких сполук багато. Вчені тільки починають досліджувати їх. Потім, важливий і процес ферментації, що відбувається в шлунково-кишковому тракті при перетравленні твердої їжі.

Потім, доведено зв'язок травлення з настроєм людини. Шлунково-кишковий тракт - складна система, що розвивалася мільйони років. А замінники не можуть зрівнятися з цими продуктами харчування, включаючи смачні і, можливо, не дуже корисні продукти.