Звичайну їжу можна замінити поживним напоєм
Тобто це повноцінна заміна справжніх продуктів харчування
Підприємець Роб Райнхарт вважає, що на приготування їжі не повинно йти багато часу. Тому він створив поживний напій, пише Meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. За словами творця напою, в продукті можна знайти всі необхідні поживні речовини. Тобто це повноцінна заміна справжніх продуктів харчування.
Покупцям пропонується не готовий напій, а набір. Набір складається з порошка і олії. Потрібно змішати ці два елементи, з'єднавши з водою. Так вийде напій у 2000 калорій. В ньому вже будуть корисні жири (отримані з ріпакової олії), вуглеводи (з харчової добавки - мальтодекстрину - і вівсяного борошна) і білок (з рису). Ще сюди додані вітаміни і мінеральні речовини. Як зазначає творець напою, продукт має приємний смак. Це "рідке паливо" для організму. Однак лікарі не згодні з цим.
Ешлі Блекшо, професор Університету Королеви Марії підкреслює: в напої немає фітохімічних сполук і, здавалося б, незначних речовин. Яскравий приклад-лікопін з томатів, що знижує ризик раку простати. І таких сполук багато. Вчені тільки починають досліджувати їх. Потім, важливий і процес ферментації, що відбувається в шлунково-кишковому тракті при перетравленні твердої їжі.
Потім, доведено зв'язок травлення з настроєм людини. Шлунково-кишковий тракт - складна система, що розвивалася мільйони років. А замінники не можуть зрівнятися з цими продуктами харчування, включаючи смачні і, можливо, не дуже корисні продукти.