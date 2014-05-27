Cувора дієта сприяє ефективному лікуванню раку молочної залози - вчені
Суворе дотримання дієти дозволяє ефективніше лікувати рак грудей.
Такого висновку дійшли вчені з кафедри онкології Університету Томаса Джеферсона в США, повідомляє The Daily Mail.
Видання зазначає, що вчені обрали для своїх спостережень саме рак грудей, оскільки це одна з найпоширеніших форм захворювання, від якої страждає кожна п'ята жінка на планеті.
При лікуванні раку грудей часто використовують хіміотерапію, яка впливає на метаболізм і змушує організм набирати вагу. Вчені помітили, що через ожиріння від препаратів ракові клітини менше піддаються дії ліків. Крім того, вони здатні себе відновлювати і навіть мігрувати в інші органи.
Дослідники провели експеримент, під час якого жінці з раком грудей запропонували дотримуватися дієти і споживати менше калорій, щоб не нарощувати зайву вагу.
Результати показали, що ефективність лікування з дотриманням дієти було значно вищим, ніж зазвичай.
ТСН