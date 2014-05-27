У Гвінею повернулася лихоманка Ебола

Уряд Гвінеї поінформував про два підтверджені випадках лихоманки Ебола в раніше "чистому" від хвороби регіоні країни, пишетReuters.

«Ми зафіксували два нові випадки в Телімелі. Раніше в цій області не виявлялись хворі на лихоманку Ебола. По суті, це нова спалах», - заявив представник міністерства охорони здоров'я Гвінеї Мамаду Рафі Діалло (Mamadou Rafi Diallo), додавши, що обидва пацієнта ізольовані і проходять лікування. В даний час проводиться обстеження понад 40 осіб, які контактували з інфікованими.

Як передбачається, пацієнти могли заразитися при контакті з тілом померлого від геморагічної лихоманки під час поховання. Йдеться про останки інфікованої жінки, які були спалені без спеціальних заходів безпеки.

Спалах вірусного захворювання, про який стало відомо в лютому, стала причиною смерті понад 100 осіб в Гвінеї та Ліберії, проте в середині квітня представники Гвінеї заявили, що спалах геморагічної лихоманки взятий під контроль, а число нових випадків захворювання скоротилося.

remedium.ru