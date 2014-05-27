Операції по видаленню апендициту можна уникнути

Пілотне дослідження за участю 77 дітей провели фахівці з Nationwide children's Hospital (Коламбус, штат Огайо, США). Всім пацієнтам при надходженні у клініку був поставлений діагноз "неускладнений гострий апендицит", що означало відсутність ознак перитоніту, закупорки апендикса і надмірного набряку відростка. За даними Nationwide children's Hospital, пише Здоров'я, таких випадків близько 20% від усіх вступників з діагнозом "апендицит".

Пацієнтам було запропоновано вибрати між операцією і 24-годинним внутрішньовенним введенням антибіотика в лікарняних умовах з подальшим 10-денним прийомом ліків перорально вдома. 30 пацієнтів погодилися на терапію антибіотиками, інші вважали за краще хірургічне втручання.

За підсумками дослідження було зафіксовано, що 93% пацієнтів з групи антибіотикотерапії вже через добу після початку лікування відчували себе набагато краще, а через 3 дні повністю одужали. У тих пацієнтів, що перенесли операцію, на одужання пішло в середньому 17 днів. Трьом дітям з антибіотикотерапії все ж довелося протягом місяця видалити апендикс, але в підсумку ніяких ускладнень не було виявлено.

Фахівці зробили попередній висновок про те, що у дітей з неускладненим гострим апендицитом хірургічне втручання може бути цілком ефективно і безпечно замінено антибіотикотерапією.