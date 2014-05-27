У ВІЛ-інфікованих дітей виробляються необхідні антитіла для боротьби з вірусом
15:37, 27 травня 2014Зарубіжні новини
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Щорічно інфікуються ВІЛ 35 млн людей у всьому світі
Фото: УНІАН
ВІЛ-інфіковані діти можуть виробляти необхідні для боротьби з вірусом антитіла протягом першого року свого життя, вважають американські вчені, стаття яких опублікована в науковому журналі Nature Medicine, пише Газета.ру.
Мова йде про нейтралізуючі антитіла широкого спектру дії, які були виявлені порівняно недавно. Вони мають підвищену ефективність при боротьбі з ВІЛ.
Тепер дослідникам належить зрозуміти механізми вироблення цих тіл у дітей для того, щоб ними змогли скористатися і дорослі.
Щорічно інфікуються ВІЛ 35 млн осіб у всьому світі. В той же час ніякої профілактичної вакцини досі не існує. Використання антитіл широкого спектру дії вчені називають єдино реальним шляхом для її створення.
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