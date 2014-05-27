У США успішно випробувана вакцина проти раку підшлункової залози

Одна з груп, яка з успіхом розробляє такі вакцини, працює на базі Інституту раку в Нью Джерсі (Cancer Institute of New Jersey) під керівництвом Едмунда Латтіме (Edmund Lattime, PhD) і Елізабет Поплін (Elizabeth Poplin, MD). Ця група вже показала позитивні результати вакцинації при раку молочної залози і сечового міхура. В їх дослідженнях вдалося подолати імунну блокаду онкологічного процесу і розвинути в організмі стійку опірність пухлини, що призводило до припинення росту первинної пухлини і обмежувало поширення метастаз. В останніх роботах вчені зосередилися на раку підшлункової залози.

Дослідники використовували два типи вакцин: PANVAC-V і PANVAC-F. У першій використовується той же вірус, що і у вакцині проти віспи, у другій - живий вірус віспи курей. Обидві вакцини містять генетичні фрагменти, які повинні змусити імунну систему розпізнавати пухлину як чужорідний елемент. Усього в дослідженні взяли участь 14 пацієнтів, для яких хірургічне лікування було визнано недоцільним. Всі пацієнти після вакцинації отримували гемцитабін.

По ходу дослідження два учасника вибули достроково через різке прогресування захворювання, що розвинулося протягом двох тижнів після початку випробувань. Після першої вакцинації вчені оцінювали токсичність вакцини і присутність маркерів пухлини. Через деякий час всі учасники отримали другу дозу вакцини PANVAC-F у збільшеній дозі. На цьому етапі дослідження вибули ще два пацієнта. З решти 10 учасників у трьох були виявлені віддалені метастази, і виживаність варіювала від 6 до 22 місяців. В інших семи пацієнтів віддалених метастазів знайдено не було, і виживаність склала від 4 до 36 місяців. При обстеженні цієї групи хворих було відзначено відсутність розвитку пухлини і поширення її на інші органи, всі пацієнти померли від вторинних причин.

Оцінка п'ятирічної виживаності для пацієнтів з таким захворюванням становить приблизно 6%. Порівняно із середньостатистичними даними, учасники дослідження, які отримали вакцину, показали помітно збільшену виживання. Один з пацієнтів був клінічно стабільний протягом трьох років. Генетичні аналізи і вивчення маркерів імунної відповіді поки тривають, і згодом будуть опубліковані разом з остаточними результатами дослідження. Попередні дані вселяють стриманий оптимізм і надію на те, що вчені зможуть знайти більш ефективні способи боротьби з раком підшлункової залози, ніж ті, що є в арсеналі зараз.

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