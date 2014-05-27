Вчені змогли детально роздивитись клітинний скелет

Два флуоресцентні маркери "вмикаються", коли зв'язуються з білками актином або тубуліном, які є будівельними блоками клітинного "скелета".

Оскільки нові маркери безпечні і стабільні, їх можна вводити безпосередньо в живу клітину.

Це дає змогу створювати чіткі, яскраві картини, які змальовують архітектуру живих клітин, розповідає журнал Nature Methods.

Команда фахівців з Ecole Polytechnique Fédéralede Lausanne (EPFL) за основу взяла попереднє відкриття флуоресцентної молекули, яка випромінює світло лише тоді, коли підключається до зарядженої поверхні білка.

Вони спарували цей маркер з двома різними молекулами, які приєднуються лише до двох найважливіших структурних протеїнів, що є майже у всіх клітинах.

За допомогою цього нового методу світло випромінюється у вигляді червоних хвиль, які можна легко відрізнити від тла, що дозволяє зробити дуже детальні фото з використанням технології надчіткої роздільної здатності.

Важливо, що маркери легко проникають у живі клітини і їх можна використовувати в низьких, нетоксичних концентраціях.

"Ви просто додаєте їх прямо у клітину, і клітини підхоплюють ці маркери", - каже професор Кай Джонсон, співавтор дослідження.

ВВС Україна