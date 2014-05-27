Скільки порцій овочів і фруктів треба з'їдати в день

Це - програма-мінімум, пише edinstvennaya.ua.

Однією порцією для кожного вважається обсяг фруктів і овочів, який поміщається в його жмені.

В середньому це: один великий помідор, кілька ягід полуниці, 2-3 суцвіття брокколі, піала овочевого салату, середня морква, склянка 100-відсоткового соку з м'якоттю, 3 столові ложки з верхом зерен кукурудзи або горошку.

П'ять порцій овочів і фруктів для дорослої людини - це приблизно близько 400 грамів.

У свою чергу, фахівці Університетського коледжу Лондона закликають змінити офіційні рекомендації ВООЗ щодо правильного харчування. На їхню думку, в день потрібно з'їдати 10 порцій фруктів і овочів.