Кава діє як антидепресант

Це було доведено під час експерименту німецьких вчених з Рурського університету, в якому взяли участь 66 літніх людей.

Під час дослідження добровольці були розділені на дві групи. Учасники першої групи кожен день за 30 хвилин до початку випробувань отримували порцію кофеїну, еквівалентну двом чашкам кави, а іншим давали "плацебо", про що вони не знали, вважаючи, що п'ють каву.

Після цього учасникам пропонували вибрати з списку із спеціально підібраними словами "позитивні варіанти". Далі вони проходили візуальні тести. Люди, які вживали кофеїн на 7% краще справлялися із завданнями. Крім того, вони відчували себе набагато щасливішими, на відміну від учасників з другої групи.

Вчені вважають, що кофеїн впливає на зони мозку, які відповідальні за позитивні емоції. До того ж, в невеликих дозах кава здатна підвищувати швидкість мислення та поведінкових реакцій.

Раніше вченими з Гарварду було доведено, що кофеїн має антидепресивну властивість. Результати їх дослідження виявили, що люди, які регулярно споживають каву, набагато рідше страждають від суїцидальних думок.

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