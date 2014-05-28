Комбінована комп'ютерна томографія допоможе розглянути уражені атеросклерозом судини

Атеросклероз як захворювання судин супроводжується відкладеннями холестерину і ліпоротеїдів, а також відмерлих клітин, на кровоносних судинах. З плином часу ці відкладення кальцифікуються. Просвіт ураженої судини звужується аж до повної закупорки, що викликає ускладнення і може стати причиною смерті. Атеросклероз лідирує серед факторів смертності в розвинених країнах.

Діагностика атеросклерозу за допомогою комп'ютерної томографії утруднена, оскільки важко отримати якісне зображення одночасно м'яких тканин судинної стінки, та твердого матеріалу атеросклеротичної бляшки. Додаткові проблеми виникають при патологоанатомічному вивченні тканини. Золотим стандартом тут є гістологічне дослідження тканини, але зрізи надають інформацію лише про двох вимірах, залишаючи невідомим фактичний розмір атеросклеротичної бляшки.

Група дослідників з трьох європейських лабораторій під керівництвом Берта Меллера (Bert Müller) з університету Базеля, Швейцарія (Biomaterials Science Center at University of Basel) запропонувала протокол комп'ютерної томографії, який заснований на комбінації високоенергетичної рентгенографії та існуючих технік гістологічних досліджень.

Протокол розрахований приблизно на 20 робочих днів, і на виході дозволяє скласти вичерпне уявлення про структуру ураженої судини, аж до симуляції кровотоку з урахуванням всіх перешкод, створюваних відкладеннями. Метод можна застосовувати для будь-яких інших тканин, що містять високо - і низькопоглинаючі компоненти, наприклад, хрящ і кістки.

Симуляція руху крові в ураженій судині дозволяє розрахувати параметри гідравлічного удару - різкої зміни тиску при зміні швидкості руху крові. Знання гемодинамічних параметрів дозволить створити ліки, що вибірково доставляють діючі речовини прямо до звуження судини, і таким чином, цілеспрямовано діяти на атеросклеротичні відкладення.

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