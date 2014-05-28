Ожиріння провокує знижена чутливість смакових рецепторів

Американські вчені з Дікінського Університету зрозуміли, чому деякі люди схильні до переїдання. Вся справа в здатності розпізнавати смаки. Виявляється, люди, які не здатні розпізнавати жир в продуктах харчування, частіше переїдають і страждають від ожиріння. Жир у продукті відповідає за відчуття ситості, підкреслює meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Вчені провели дослідження, оцінивши чутливість до смаку жиру. Потім протягом чотирьох днів добровольцям пропонували сніданок з різним набором продуктів - жирових, вуглеводних і білкових. В обід їм організували шведський стіл - можна було їсти без обмежень. При цьому учасники експерименту розповідали про ступінь голоду і ситості. Записувався і обсяг спожитих калорій. В результаті при нездатності розпізнавати жир люди з'їдали більше за обідом, якщо сніданок складався з жирних продуктів.

Недостатня чутливість до жиру в продуктах не давала тілу адекватно оцінювати сигнали про ситість, які зазвичай з'являються при споживанні жирних продуктів. Не виключено, що більшість людей із зайвою вагою мають дану проблему. При цьому лише нещодавно вчені з'ясували, що людина, в принципі, здатна розпізнавати жирний смак. Крім жирного смаку, люди розпізнають солодкий, солоний, гіркий, кислий і смак білкових продуктів (умам).