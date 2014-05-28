Домашній твердий сир корисніший за фабричний

Сир, який зроблений з практично необробленого молока, має багато переваг. Французькі вчені стверджують, що різниця не тільки в різноманітті і повноті відтінків смаку старовинних сортів сиру, але і в їх дії на здоров'я людини. Виявляється, натуральним сиром важче отруїтися, бо на ньому рідше зустрічаються патогенні бактерії, пише Здоров'я.

На молокозаводах при виробництві сиру надходить молоко, яке обов'язково очищується від бактерій шляхом пастеризації. Жирність молока регулюється штучно, часто використовують стерилізоване молоко, яке довго зберігалося. Всі ці хитрощі служать не тільки для здешевлення процесу виробництва, але і для захисту сиру від шкідливих бактерій.

Традиційний сир сам виробляє подібний захист: його поверхня покрита цілим співтовариством мікроорганізмів, які разом перешкоджають можливості зараження продукту. Як не дивно, дослідження показали: на сирі, виготовленому з необробленого молока на фермах, менша ймовірність виявити такі шкідливі мікроорганізми, як сальмонели, патогенні штами кишкової палички, золотистий стафілокок або лістерії. У парному молоці можуть оселитися 300 видів різних бактерій і грибків, і в залежності від сорту, в готовому сирі можна зустріти різні їх поєднання.

Користь натурального сиру, виготовленого з необробленого молока, для здоров'я людини поки що недостатньо вивчена. В той же час ця тема дуже перспективна: дослідження алергологів і дієтологів показали, що вживання свіжого молока захищає від розвитку дитячої алергії, астми, весняної алергії на пилок і від атопічного дерматиту.