Вчені радять не довіряти медичним статей в інтернеті

Американські вчені зацікавилися питанням тотального захоплення людей самолікуванням і звернули увагу на найпоширеніші джерела, де описуються симптоми захворювання. Виявляється, найбільше сучасна людина довіряє інформації з Міжнародної електронної енциклопедії Вікіпедія і навіть не підозрює, які небезпеки тут чекають. Дослідження проведене вченими з Університету Кемпбелл, пише scienceblog.ru.

Згідно з їх звіту, в дев'яти з десяти медичних статей у Вікіпедії містяться помилки і неточності. Велика їх частина пояснюється тим, що редагувати статті може будь-який користувач Мережі, тоді як енциклопедії в традиційному розумінні складаються фахівцями.

Дослідження проводилося під керівництвом Роберта Хейсти, який радить не використовувати Вікіпедію як джерело, оскільки статті на даному ресурсі не піддаються такій же перевірці, як у медичних виданнях. Що стосується самостійної постановки собі діагнозу, то краще вже звірити дані з декількох джерел або ж відразу звернутися до лікаря.

Вікіпедія існує з 2001 року і до теперішнього моменту «хмарна» енциклопедія встигла потрапити в число найбільш популярних сайтів на Землі. На сайті опубліковано понад 31 млн статей на 285 різних мовах. Мінімум 20 000 статей в енциклопедії пов'язано зі здоров'ям.

У Вікіпедії часто можна знайти недостовірну інформацію про деякі діагнози, що загрожує небажаними наслідками. Наприклад, в ресурсі стверджується про недієвість антидепресантів на дітей, але це не так. Прочитавши таку статтю, батьки можуть перешкодити лікування дітей з допомогою таких препаратів.