Чому фруктові соки можуть бути шкідливі

Незважаючи на той факт, що в різноманітних фруктових соках міститься багато корисних для нашого організму поживних речовин, такі напої варто вважати досить шкідливими для здоров'я сучасної людини.

Зокрема, через високий рівень вмісту цукру фруктові соки слід вважати шкідливими для дітей і підлітків, для яких неконтрольоване вживання цукру нерозривно пов'язане з підвищенням ризику розвитку діабету і ожиріння, пише isra.com.

Статистика свідчить про те, що західні діти і підлітки у віці від 11 до 19 років щодня перевищують рекомендовану норму вживання цукру на 42%. Основними джерелами цукру для них є фруктові соки, солодкі газовані напої, печиво, тістечка та ін.

Експерти Всесвітньої Організації охорони Здоров'я наполягають на тому, що щоденне споживання цукру повинно обмежуватися шістьма чайними ложками.