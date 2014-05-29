Неврологи пояснили, чому дівчата і хлопці по-різному поводяться

Під час періоду статевого дозрівання організм переживає безліч змін. Ці зміни стосуються і мозку, відзначає meddaily.ru з посиланням на HNGN. Зокрема, перед періодом статевого дозрівання показники мозкового кровотоку знижуються, але все змінюється з початком періоду дозрівання.

У дівчаток показники зростали, але у хлопчиків показники ще більше знижувалися порівняно з початковими. Це пояснює, чому підліткова поведінка відрізняється залежно від статі, і чому деякі хвороби розвиваються в цей період. Співробітники Медшколи Університету Пенсільванії провели сканування 922 чоловік 8-22 років. Висновки були однозначні: до кінця періоду статевого дозрівання у дівчаток-підлітків був більш активний приплив крові в мозку, ніж у хлопчиків.

Значна різниця фіксувалася в ділянках мозку, пов'язаних з соціальною поведінкою, емоційною регуляцією. Наприклад, мова йшла про орбітофронтальну корі мозку. На думку фахівців, через посилений притік крові дівчатка краще проявляють себе з точки зору суспільного визнання. Але у них підвищений ризик депресії та тривожних розладів, на відміну від хлопчиків. У останніх частіше зустрічається шизофренія і афективне сплощення (ослаблення емоційних реакцій, байдужість).