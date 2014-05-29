Якою повинна бути квартира, щоб мешканці були здоровими

Американські вчені провели незвичайне, але дуже цікаве дослідження, яке дозволило їм визначити кращий поверх для комфортного проживання в будинку, пише scienceblog.ru.

За їх інформацією, піднімаючись на кожен наступний поверх, людина зазнає меншого впливу магнітного поля. Проаналізувавши весь зібраний обсяг інформації, американські експерти визначили найбільш сприятливі для проживання поверхи - з першого по сьомий включно. Цей висновок обумовлюється шкодою для людського організму проживання при низькому рівні магнітного поля.

Також автори дослідження визначили найкращі для будівництва житла матеріали - це деревина (особливо якщо для її обробки використовувалися сучасні деревообробні верстати), цегла і бетон. Крім того, для здоров'я людини вкрай важливі відповідні розміри квартири.

Дослідження оптимальної житлоплощі проводилося в Бостонському архітектурному коледжі. Встановлено психологічні проблеми у власників малої житлової площі. Такі люди схильні до зловживання алкоголем і скандалів.