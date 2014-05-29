Проблема ожиріння актуальна для третини населення Землі

Проблема ожиріння або зайвої ваги актуальна для 30% населення Землі.

Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, проблема ожиріння посилюється в усьому світі, за останні 30 років жодна країна не змогла змінити цю тенденцію, йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Lancet.

Вчені проаналізували близько 190 країн і виявили, що проблема ожиріння або зайвої ваги актуальна для 30% населення Земної кулі .

Цей показник продовжує зростати, причому незалежно від соціальних чинників: від ожиріння страждають дорослі і діти, чоловіки і жінки, жителі розвинених країн і країн, що розвиваються.

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У дослідженні наголошується, що проблема зайвої ваги часто виникає за збільшення доходів.

У США від ожиріння страждають 30% громадян, ще 30% перебувають у категорії людей із зайвою вагою.