Вчені розробляють нову вакцину від малярії

З допомогою дітей з Танзанії, які мають імунітет до малярії, американські вчені розробляють вакцину від малярії, яка була вже успішно випробувана на мишах, повідомляє BBC.

У своєму дослідженні вчені задіяли тисячу дітей, у яких в перші кілька років життя регулярно брали кров на аналіз. З'ясувалося, що 6% цих дітей мають вроджений імунітет до малярії.

Антитіла, що виробляються організмом цих дітей, були випробувані на мишах, і учені дійшли висновку, що ці антитіла можуть служити розробці вакцини від малярії.

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Згідно з останніми даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в 2012-му році від малярії померло понад 600 тисяч осіб, при чому 90% з них - в Чорній Африці (на південь від Сахари).

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