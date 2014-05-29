Бідні і багаті страждають на різні типи раку

Суспільне становище людини може впливати на те, який саме тип раку у нього буде діагностований. Дослідники з Cancer Registry в Нью-Йорку виявили, що багаті люди частіше стикаються з пухлинами щитовидної залози, меланомами і раком яєчок, у той час, як менш забезпечені хворіють на рак пеніса, шийки матки, печінки і гортані.

Примітно, що хоча бідні люди рідше стикаються зі злоякісними хворобами, вони помітно частіше вмирають від різних типів раку. Дослідники вивчили походження більше трьох мільйонів пухлин, виявлених в період з 2005 по 2009 роки. Всі пацієнти були віднесені в чотири різних категорії, в залежності від їх матеріального становища.

Є й інші причини класового поділу пухлин залежно від стилю життя людини. Багаті люди найчастіше приймають сонячні ванни і їздять на курорти, саме тому вони лідирують в списку хворих на меланому. Бідні, у свою чергу, частіше курять і зловживають спиртним, що викликає пухлини гортані і печінки.

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