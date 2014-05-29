Відмова від м'яса і вуглеводів корисна для серця

У Британському медичному журналі опубліковані результати роботи, в ході якої дослідники з клініки Святого Михаїла в Торонто (Канада) виявили вплив низьковуглеводної вегетаріанської дієти на ризик розвитку серцевих захворювань.

У ході нового дослідження 23 респонденти - чоловіки і жінки, які страждають на ожиріння - протягом півроку дотримувалися особливої дієти, споживаючи лише 60% від розрахункової добової норми калорій. Меню учасників на 26% складалося з вуглеводів, на 31% - з білків і 43% - з жирів. Жири були отримані з горіхів, олії, продуктів сої та авокадо, а основним джерелом вуглеводів була їжа з високим вмістом клітковини: овес, ячмінь і овочі з пониженим вмістом крохмалю. Джерелом білків стала соя, овочі, горіхи і злаки.

Результати дослідження показали, що така дієта допомагає скинути в середньому 1,8 кг за шість місяців і знижує ризик розвитку серцевих захворювань на 10% протягом наступних 10 років.

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