ВООЗ закликала знову підвищити податки на сигарети

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликала уряди країн-учасниць Рамкової конвенції ВООЗ по боротьбі проти тютюну (РКБТ) підвищити на 50% податки на тютюнові вироби. На думку експертів, завдяки підвищенню оподаткування, кількість курців за три роки скоротилася на 49 млн осіб, а кількість пов'язаних з курінням летальних випадків - на 11 млн випадків.

Генеральний директор ВООЗ д-р Маргарет Чен впевнена, що підвищення податкової ставки є найбільш ефективним засобом для зниження масштабів паління. При цьому, як очікується, найбільш істотним буде скорочення числа молодих курців.

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Як вважають експерти, якщо всі країни на 50% підвищать податки на кожну упаковку сигарет, то сукупно уряди отримають додатковий дохід у 101 млрд доларів США. Ці кошти можуть бути направлені на соціальні програми у сфері охорони здоров'я.

В даний час у світі на сплату податків йде до 50% від середньої роздрібної ціни сигарет, яка становить 2,53 доларів. Середня ціна пачки сигарет і частка податків у країнах з рівнем доходу нижче середнього становить 1,73 доларів і 45% відповідно, а в бідних країнах - 1,06 доларів за пачку і 39% відповідно.

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