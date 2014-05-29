Медитація сприяє продуктивній роботі мозку

Процес медитації - щось більше, ніж просто спосіб заспокоїти думки і зменшити рівень стресу. Під час медитації мозок обробляє більше думок і почуттів, ніж при звичайному розслабленні.

Вчені з Норвегії та Австралії провели аналіз картин магнітно-резонансної томографії мозку у добровольців, які практикують медитацію протягом багатьох років. При порівнянні картин активності зон кори головного мозку виявилося, що патерни активності розрізняються у разі простого розслабленого стану, ненаправленої медитації, медитації, зосередженої на якомусь предметі.

Ненаправлена медитація дозволяє мозку активувати зони, пов'язані з аналізом емоцій і думок про поняття «Я». Цей тип медитації припускає, що людина звільняється думок, поки спостерігає за власним диханням або тихими ненав'язливими звуками.

Така медитація, судячи з об'єктивних даних нейробіологів, ефективніша, ніж зосереджене повторення в думках певного образу чи фрази.

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