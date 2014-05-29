Овочі і фрукти варто їсти разом зі шкіркою і листям

На думку експерта Лоренс Бікен, готуючи фрукти і овочі, люди часто позбавляються від корисних частин. Наприклад, фахівець не рекомендує викидати цибульну шкірку або листя брокколі. У шкірці цибулі можна знайти багато кверцетину - сполуки, що знижує тиск і запобігає блокаді артерій. Також кверцетин має протизапальні та антигістамінні властивості. Значить, він рятує від алергії за рахунок гальмування виробництва і вивільнення гістаміну. Якщо готувати м'ясо з цибулею, то можна зменшити вміст канцерогенів в смаженому м'ясі.

Кірка у дині є джерелом цитруліну - амінокислоти, важливою для розширення судин і підтримки нормальної циркуляції крові. Цитрулін покращує стан при сексуальній дисфункції і серповидно-клітинній анемії. Дієтологи радять додавати кірку в смузі. Те ж можна зробити з листям брокколі. Тоді напій наповниться каротиноїдами і вітамінами А і С (вітаміну А - 320% і вітаміну С - 155%), відзначає meddaily.ru з посиланням на The Times of India.

Стебло мангольда "заряджений" глутаміном, антиоксидантами і фенольними сполуками. Він цілком може замінити спаржу. А ось апельсинова кірка - джерело клітковини, флавоноїдів і вітамінів. Апельсинова кірка - природний відбілювач зубів. А пектин і клітковина, що містяться в білій підкладці кірки, зменшують апетит і пригнічують голод терміном до 4 годин.