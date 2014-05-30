Кава робить людину оптимістом

Кава не раз опинялася в центрі уваги вчених. Приміром, нещодавно дослідники з Рурського університету з'ясували, що кава покращує настрій і робить людину оптимістом, пишуть "Интерновости". Цей висновок був зроблений після експерименту, в якому людей старшого віку розбили на дві групи.

Перша група повинна була кожен день випивати кілька чашок кави з кофеїном, а другій групі пропонували пити каву без кофеїну. При цьому учасники експерименту регулярно доповідали про свій настрій і самопочуття. Виявилося, що перша група (пили каву з кофеїном) відчувала себе набагато щасливішою. Вона оптимістично дивилася на майбутнє, позитивно оцінювала, що відбуваються в житті.

У свою чергу, вчені з Гарварду порівняли ризик суїциду серед дорослих, що пили по 2-4 чашки кави з кофеїном в день, і людей, які взагалі не вживали кави або пили каву без кофеїну. Результати такі: ризик самогубства серед людей, які випивали щодня по 2-4 чашки кави, був знижений на 50%. Раніше каву з кофеїном вже пов'язували зі зниженим ризиком депресії серед жінок. Відповідне дослідження Гарвард проводив у 2011 році. Зниження ризику серед кавоманок становило 15% в порівнянні з жінками, які не пили кави.