Хороший сон зміцнює кістки

Фахівці виявили дивовижний зв'язок циркадних ритмів та процесу дегенерації кісткової тканини. Зроблене відкриття повинне допомогти в розробці превентивної терапії остеопорозу. Можливо, в основу терапії буде покладено мелатонін, пише meddaily.ru з посиланням на дослідження Стоматологічної школи Макгілла.

Експеримент показав, що Бади з мелатоніном зміцнювали кісткову тканину у літніх щурів. Як відомо, мелатонін регулює сон, викликаючи сонливість за рахунок зниження температури тіла. Він же здатний гальмувати активність остеокластів, клітин, що стимулюють процес розкладання. По мірі старіння якість сну знижується, що робить остеокласти більш активними. Це прискорює процес розкладання кісток.

У рамках тестування Бадів з мелатоніном гормон, розчинений у воді, давали 20 щурам (вік - 22 місяці). Через 10 тижнів (еквівалент шести людських років) аналіз щільності і міцності кісток показав: кісткова тканина збільшилася в обсязі і щільності.