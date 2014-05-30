Холосте життя шкодить чоловічому здоров'ю

Результати спільних досліджень фахівців з лондонського Імперського коледжу і фінляндського університету Оулу підтвердили гіпотезу про шкоду "вільного" способу життя для представників сильної статі. Як виявилося, відсутність постійної зайнятості призводить до передчасного старіння і смерті від вікових захворювань, повідомляє directpress.ru.

Вчені проводили експеримент за участю 5620 фінських чоловіків і жінок у віці 31 року. У кожного з них взяли зразки ДНК, а потім респондентів попросили заповнити опитувальний лист про здоров'я і соціальний статус. Дослідники хотіли перевірити, чи є зв'язок між безробіттям та скороченням тіломір - головних показників біологічного віку людини.

Протягом життя ці кінцеві ділянки хромосом, які захищають генетичний код від руйнування, стають все коротшими, що сприяє старінню людини. Чим менше у людини залишається ДНК-захисту, тим більше вона піддається ризику розвитку вікових захворювань, зокрема цукрового діабету другого типу та хвороб сердцечно-судинної системи.

Проаналізувавши результати лабораторних аналізів, експерти встановили, що 30-річні чоловіки, які більшу частину останніх трьох років не працювали, перебували у групі особливого ризику. Скорочені тіломіри у них зустрічалися в два рази частіше, ніж у тих, хто не відчував проблем із працевлаштуванням.