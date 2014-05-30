Хірурги рятуватимуть безнадійних хворих, вводячи їх в анабіоз
Міждисциплінарна команда фахівців під керівництвом хірурга Семюела Тишермана (Samuel Tisherman) готується найближчим часом спробувати врятувати життя десяти пацієнтам UPMC Presbyterian Hospital (Піттсбург, штат Пенсільванія) важкими травмами, шляхом тимчасового занурення їх у стан анабіозу
Метод, розроблений Тишерманом, а також хірургом Пітером Рі (Peter Rhee) з Університету штату Арізона, починаючи з 2000 року випробовувався тільки на свинях і його ефективність відносно пацієнтів з травмами, які зараз вважаються несумісними з життям, наприклад з ножовими або кульовими пораненнями, буде перевірятися вперше.
Мова йде про повну заміну крові пацієнта, у якого вже сталася зупинка серця, холодним розчином, що дозволяє порівняно швидко - приблизно за 15 хвилин, охолодити тіло приблизно до 10 градусів за Цельсієм. Фізрозчин нагнітається спочатку в найбільш чутливі до дефіциту кисню регіони організму - серце і головний мозок, для чого в нижній частині серцевого м'яза на аорту встановлюється затискач, вище якого вводиться катетер, через який і надходить розчин. Після того, як будуть заповнені кровоносні судини серця та мозку, затиск прибирається і сольовий розчин закачується в інші частини організму.
Таким чином, пацієнт занурюється в стан штучної клінічної смерті - у нього відсутній кровообіг, дихання і мозкова активність. У такому стані в організмі практично відсутні метаболічні процеси, але клітини залишаються життєздатними протягом кількох годин. Це дає хірургам час, необхідний для оперативного втручання, здатного врятувати пацієнту життя.
Пацієнта відключають від усіх апаратів і доставляють в операційну, де приблизно протягом двох годин оперують. Потім фізрозчин починають поступово заміщати кров'ю, забезпечуючи повільне підвищення температури тіла, що дозволяє уникнути реперфузійного синдрому - ушкодження серцевого м'яза після відновлення вінцевого кровотоку. В експериментах на свинях цей процес призводив до мимовільного запуску серцебиття, хоча в деяких випадках доводилося робити це штучно. При цьому ніякого негативного впливу процесу введення в анабіоз і подальшої реанімації на фізичні і когнітивні функції тварин виявлено не було.
Чи так це відбуватиметься щодо людини, належить з'ясувати в ході клінічних випробувань. Метод планується перевірити на десяти пацієнтів з зупинкою серця внаслідок важкої травми, що не піддаються стандартним реанімаційним заходам. За підсумками випробувань, повідомив Тишерман, техніка процесу буде відкоригована з тим, щоб протестувати її на наступних десяти пацієнтів, поки не набереться достатньо матеріалу для аналізу та висновків.