Хірурги рятуватимуть безнадійних хворих, вводячи їх в анабіоз

Метод, розроблений Тишерманом, а також хірургом Пітером Рі (Peter Rhee) з Університету штату Арізона, починаючи з 2000 року випробовувався тільки на свинях і його ефективність відносно пацієнтів з травмами, які зараз вважаються несумісними з життям, наприклад з ножовими або кульовими пораненнями, буде перевірятися вперше.

Мова йде про повну заміну крові пацієнта, у якого вже сталася зупинка серця, холодним розчином, що дозволяє порівняно швидко - приблизно за 15 хвилин, охолодити тіло приблизно до 10 градусів за Цельсієм. Фізрозчин нагнітається спочатку в найбільш чутливі до дефіциту кисню регіони організму - серце і головний мозок, для чого в нижній частині серцевого м'яза на аорту встановлюється затискач, вище якого вводиться катетер, через який і надходить розчин. Після того, як будуть заповнені кровоносні судини серця та мозку, затиск прибирається і сольовий розчин закачується в інші частини організму.

Таким чином, пацієнт занурюється в стан штучної клінічної смерті - у нього відсутній кровообіг, дихання і мозкова активність. У такому стані в організмі практично відсутні метаболічні процеси, але клітини залишаються життєздатними протягом кількох годин. Це дає хірургам час, необхідний для оперативного втручання, здатного врятувати пацієнту життя.

Пацієнта відключають від усіх апаратів і доставляють в операційну, де приблизно протягом двох годин оперують. Потім фізрозчин починають поступово заміщати кров'ю, забезпечуючи повільне підвищення температури тіла, що дозволяє уникнути реперфузійного синдрому - ушкодження серцевого м'яза після відновлення вінцевого кровотоку. В експериментах на свинях цей процес призводив до мимовільного запуску серцебиття, хоча в деяких випадках доводилося робити це штучно. При цьому ніякого негативного впливу процесу введення в анабіоз і подальшої реанімації на фізичні і когнітивні функції тварин виявлено не було.

Чи так це відбуватиметься щодо людини, належить з'ясувати в ході клінічних випробувань. Метод планується перевірити на десяти пацієнтів з зупинкою серця внаслідок важкої травми, що не піддаються стандартним реанімаційним заходам. За підсумками випробувань, повідомив Тишерман, техніка процесу буде відкоригована з тим, щоб протестувати її на наступних десяти пацієнтів, поки не набереться достатньо матеріалу для аналізу та висновків.

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