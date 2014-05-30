Чому наїдатися на ніч шкідливо

Вчені з'ясували, чому шкідлива їжа стає ще небезпечнішою, якщо ви з'їли її вночі. Це порушує роботу біологічного годинника організму і провокує запалення жирової тканини.

Біологам і лікарям вже було відомо, що при порушенні роботи біологічного годинника частіше розвивається ожиріння і пов'язані з ним метаболічні порушення. Нове дослідження пояснює, чому так відбувається.

Час і тривалість сну, неспання і прийомів їжі залежать від часу доби у всіх тварин, включаючи людину, як нагадав доктор Девід Ернест. Його нова стаття описує те, як непрацюючі біологічні годинники всього в одному типі клітин, макрофагах, впливають на стан всього організму: на виникнення метаболічного синдрому та ожиріння.

Біологічний годинник - це гени, які працюють з різною інтенсивністю в різний час доби в клітинах. У рослин вони допомагають квітам розпускатися вранці і закриватися ввечері, а в наших родичів мишей, як виявилося, такі гени в особливих клітинах - макрофагах - регулюють накопичення жиру після прийому їжі.

У всіх мишей переїдання і надлишок поживних речовин викликають зміни в макрофагах, що знаходяться в жировій тканині. Макрофаги - клітини імунної системи, але якщо вони знаходяться в жировій тканині, там від їх активності залежить перетворення білого жиру в бурий, накопичення або «спалювання» жиру. Коли макрофаги створюють запалення жирової тканини, накопичення жиру посилюється.

Мишей переводили на харчування висококалорійним кормом, і макрофаги в їх жировій тканині переходили в стан запалення, що призводило до порушення метаболізму і сильного ожиріння.

Ці дані говорять про те, що коли клітини жирової тканини «знають», який зараз час доби. Можливо, у частини пацієнтів з тяжким метаболічним синдромом є проблеми з роботою біологічних годин: це вимагає подальших досліджень.

Той факт, що біологічний годинник контролюють роботу жирової тканини, означає, що людині важливо приймати їжу вдень, у період максимальної активності. Доктор Ернест трактує результати свого дослідження так: «Не стільки здорове харчування, скільки здоровий спосіб життя впливає на ризик метаболічних розладів і ожиріння». Він порекомендував читачам намагатися рано лягати спати і уникати нічних походів на кухню до холодильника.

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