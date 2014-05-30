Захворювання людей викликані зміною клімату

Однією з головних причин поширення численних захворювань серед людей є швидка зміна клімату Землі. Такий висновок зробили в організації National Climate Assessment, пише likar.info.

За оцінками екологів, не тільки людство, але і сама планета хворіє. З високою швидкістю змінюється склад атмосфери. У ній міститься близько 80 тис. хімічних речовин і вуглекислий газ у величезній кількості. Через це повітря нагрівається, а водойми висихають. У свою чергу, проблеми з екологією позначаються на здоров'ї людей в короткостроковій і довгостроковій перспективі.

Гаряче повітря сприяє розмноженню цвілі, грибків, зростанню числа алергенів, а спека призводить до теплових ударів і зневоднення. Особливо чутливі до цих змін діти і літні люди.