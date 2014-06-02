Вчені наблизилися до створення універсального антидоту проти зміїної отрути

Спільне пілотне дослідження американських та ірландських вчених довело, що розроблений ними антидот проти укусу отруйних змій є не лише ефективним і простим у застосуванні. Він може стати основою для створення універсального антидоту для отрути будь-якої змії. Результати дослідження опубліковані в Journal of Tropical Medicine.

У минулому році лікарі Метью Льюїн (Matthew Левін) з Академії наук Каліфорнії і Стефен П. Семюєл з Коледжу Trinity в Дубліні протестували на мишах ефективність нового антипаралітичного препарату неостигмину при укусі отруйної індійської кобри. Цей препарат вводили мишам у вигляді назального спрею, після чого тварини виживали навіть після ін'єкції летальної дози отрути.

Одна група гризунів отримувала препарат на 1-2 хвилини після введення отрути кобри, а інша група - після 10-ї хвилини. 10 з 15 мишей, що отримали смертельну дозу отрути і антидот в перші 10 хвилин, вижили і в подальшому повністю одужали, тоді як 100 відсотків мишей з контрольної групи загинули. Серед мишей, які отримали дозу отрути, що перевищувала смертельну у 2-5 разів, загинули всі гризуни, однак миші, які отримали антидот, померли набагато пізніше мишей з контрольної групи. Дослідники підкреслюють, що всі миші отримували одноразову дозу антидоту, тоді як форма назального спрею дозволяє використовувати його багато разів без особливих незручностей.

Особлива цінність неостигміну полягає в тому, що його можна комбінувати з іншими інгібіторами зміїної отрути для отримання універсального антидоту. Саме цим і займаються в даний час дослідники під керівництвом британського експерта щодо зміїної отрути Сактивеля Вайяпури (Sakthivel Vaiyapuri). Дослідники також перевіряють дію назального спрею зі неостигмином для добровольців, для чого вводять їм паралітичні препарати, схожі за механізмом дії з отрутою змії. Після того, як у пацієнта розвивається параліч окремої частини тіла, йому впорскують антидот. Результати показують, що параліч проходить протягом 30 хвилин після використання назального спрею. Через тиждень пацієнт повністю відновлюється і повертається до свого повсякденного життя.

Щороку від укусів змій страждає майже 5 мільйонів осіб. При цьому 98 відсотків з них живе в бідних країнах, де доступ до медичної допомоги вельми обмежений. Світова смертність від укусів отруйних змій становить приблизно 94 тисячі осіб, що в 30 разів перевищує смертність від мін, її також можна порівняти із показниками смертності внаслідок СНІДу в деяких розвинених країнах.

75 % людей, яких укусили змія, помирають по дорозі в лікарню, оскільки в даний час не існує простого антидоту, який можна було б застосувати в польових умовах без присутності лікаря. Застосування назального спрею з неостигмином в перші 1-2 хвилини після укусу може врятувати людині життя, а протягом 10 хвилин після укусу - дасть шанс довезти потерпілого до лікарні.

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