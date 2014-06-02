Цинізм втричі збільшує ризик захворіти на деменцію - вчені

Про це пише в четвер, 29 травня, британське видання The Daily Mail.

У рамках цього дослідження скандинавські медики опитали 1.449 осіб, середній вік яких становив 71 року, яких перевірили за двома показниками: деменція і цинізм.

Їм запропонували висловити свою згоду або незгоду з такими фразами: "Більшість людей готові вчинити несправедливість, коли мова йде про їхню особисту вигоду" і "Найбезпечніше не вірити нікому", а потім стежили за учасниками експерименту протягом восьми років, щоб визначити, хто з них впаде в старече слабоумство.

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Отримані дані були скориговані з урахуванням інших факторів ризику - таких як підвищений артеріальний тиск, високий рівень холестерину і куріння.

Раніше дослідники прийшли до висновку, що ця риса характеру підвищує загрозу щодо серцевих захворювань, зокрема інфарктів.

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