Чорнослив допоможе позбутися зайвої ваги

Якщо двічі в день з'їдати жменю чорносливу, то неконтрольований голод вдасться перемогти і схуднути, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Цей висновок йде врозріз з переконанням, що в чорносливі багато калорій і цукру, які однозначно призводять до набору ваги. Також відомо: чорнослив сприяє нормалізації та регулюванню травлення.

Співробітники Університету Ліверпуля простежили за коливаннями ваги і апетитом 100 огрядних чоловіків і жінок. Половині чоловіків при цьому дозволили влаштовувати собі перекуси чорносливом, 170 грамів в день, а половині жінок - 140 грамів. Звичайно дієтологи радять не їсти більше 30 грамів чорносливу в день.

Вони втратили приблизно 2 кілограми ваги і 2,5 сантиметра в об'ємі талії за три місяці. При цьому в групах споживали чорнослив до кінця дослідження. А люди рідше відчували себе голодними. Секрет у високому вмісті клітковини в чорносливі.

В цілому здатність пригнічувати апетит переважує в плані користі високий вміст цукру, підкреслюють експерти. На їх думку, і інші сухофрукти можуть володіти аналогічним ефектом. З їх допомогою людям буде простіше дотримуватися режиму здорового харчування (5 порцій фруктів і овочів у день) і не зриватися. Потім, сухофрукти легко брати з собою в дорогу.