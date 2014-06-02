30% населення Землі страждає ожирінням

30% з усього обсягу населення Землі страждає надмірною вагою і ожирінням. Про це свідчать статистичні дані за останні 25 років. Найбільше гладких людей живе у США і Росії. На підставі виконаної роботи американські вчені назвали проблему боротьби з ожирінням більш важливою, ніж проблему боротьби з глобальним потеплінням.

В останні роки у свідомості людей культивується якийсь стереотип, що якщо проблема з ожирінням дійсно десь і стоїть гостро, то це точно в США. Цей стереотип правдивий лише наполовину і пояснюється активною боротьбою американської влади з традиційним для країни фастфудом і малорухливим способом життя, що і привертає до неї багато уваги.

Виявилося, можна навести багато інших країн, де ця проблема по-справжньому несе масштабний характер і з нею нічого не роблять! Статистика зібрана американським Інститутом показників і оцінки здоров'я IHME. Експерти вважають, що за 25 років проблема з ожирінням стала глобальною для всього світу, і всі спроби боротьби з нею виявляються непотрібними. Повний текст їх дослідження опублікований в свіжому номері наукового журналу The Lancet, пише scienceblog.ru.

Висновки інституту засновані на аналізі даних із 188 країн світу. У ході дослідження встановлено, що 2,1 млрд чоловік на Землі страждає різними стадіями ожиріння і надмірною вагою. Завдяки збору цих даних з 1980 року, вчені змогли досить точно простежити тенденцію: в 1980-му році огрядних людей на Землі було лише 857 млн, а за наступні 33 роки їх ряди поповнилися армією з іще 1 млрд 253 млн осіб.