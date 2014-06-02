Сонячні опіки збільшують ризик розвитку меланоми

Багаторазові сонячні опіки, отримані в юному віці від 15 до 20 років, на 80% підвищують ризик щодо розвитку раку шкіри у дорослому житті.

Це підтверджують дані опубліковані в журналі Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention (CEBP), в якому взяли участь близько 108 тисяч "білих американок". Порівняно з темношкірими, жінки зі світлою шкірою в 20 разів більше схильні до розвитку меланоми. Цей вид раку розвивається стрімко і характеризується високою смертністю.

В ході майже 20-річного дослідження, кожні 2 роки молодим жінкам пропонували заповнювати спеціальний опитувальник, в якому вони, в першу чергу вказували серйозні травми, отримані в результате перебування на сонці (сильні опіки, пухирі, почервоніння), а також інші необхідні для вивчення даної проблеми параметри, включаючи зловживання алкоголем, куріння, коливання ваги.

Вчені стверджують: ризик розвитку меланоми залежить від віку, статі, але особливо сильно від звичок і повсякденного способу життя людини. Найбільш схильні - люди, які зловживають сонячними ваннами, ті, хто не «вилазить» з соляріїв, страждає на ожиріння.

Отримані ще в підлітковому віці важкі сонячні опіки також на 68 % збільшують ризик щодо базально-клітинної карциноми та плоскоклітинного раку.

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