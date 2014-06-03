Якість сну впливає на міцність кісток

Дослідницька група з університету Макгілла під керівництвом професора Фалеха Тамімі протягом 10 тижнів досліджувала двадцять самців щурів у віці 22 місяців (еквівалент 60-річного віку людини) і виявила, що введення мелатоніну приводить до збільшення обсягу і підвищення щільності кісток гризунів.

На думку фахівців, пояснюється такий ефект тим, що процеси розпаду і росту кісткової тканини залежать від циркадних ритмів. Клітини, які руйнують кістки (остеокласти) більш активні в нічний час, у той час як клітини, відповідальні за формування кісток (остеобласти), проявляють активність у світлий час доби. Крім цього, саме мелатонін впливає на циркадні ритми і якість сну. По мірі старіння тривалість сну зменшується, і клітини, що руйнують кістки, стають більш активними

Фахівці припускають, що ефект зміцнення кісток при введенні мелатоніну досяжний і для людини. Передбачається, що на основі мелатоніну можна розробити нові засоби профілактики остеопорозу.

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